İtalyan lider Libyalı generali ikna etti

İtalya'daki uluslararası Libya konferansına katılıp katılmayacağı şu ana kadar belli olmayan General Halife Hafter'in konferansa katılmak üzere İtalya'ya hareket ettiği bildirildi.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Hafter'in uçağı konferansa ev sahipliği yapan Palermo kentine doğru havalandı.

Daha önce İtalyan makamları tarafından konferansa katılacağı duyurulan Hafter'in sonrasında Palermo'ya gitmekten vazgeçtiği öne sürülmüştü.

Libya'nın doğusunda etkin olan Temsilciler Meclisi (TM) kaynakları, Hafter'in konferansa katılmama kararının arkasında "İtalya hükümetinin son zamanlarda Hafter ve Libya'ya büyük düşmanlık sergilemesi, buna karşılık Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklemesi", "İtalya'nın Libya'nın güneyinde askeri bir üs kurma çabası" gibi sebepler bulunduğunu belirtmişti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin geçen hafta sonu General Halife Hafter'i konferansa katılmaya ikna etmek için Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Libya'da BM destekli UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Tobruk merkezli TM Başkanı Akile Salih ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Meşri de konferansta hazır bulunacak.

AA