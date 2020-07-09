İyilik Derneği, Çad ve Kamerun'da 'balık tutmayı' öğretti

İyilik Derneği, Çad ve Kamerun'da bin 497 süt keçisi dağıttı

İSTANBUL (AA) - İyilik Derneği, Çad ve Kamerun'da 499 aileye bin 497 süt keçisi dağıtımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 10 bini aşkın süt keçisinin Afrika'daki dul, yetim ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla kıtanın değişik ülkelerinde başlatılan kalkınma projesi, pandemi döneminde de kesintisiz devam etti.

Bugüne kadar Afrika'nın değişik ülkelerindeki birçok köye ulaştırılan süt keçileri, Burkina Faso, Nijer, Çad ve Kamerun'da yaşayan dul, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Her aileye iki dişi bir teke, 3 süt keçisi hediye edilen projeyle ailelerin hayvancılıkla geçimlerini sağlamaları hedeflenirken, yoksullukla mücadele etmeleri de amaçlanıyor.

Projeyle birlikte, "Balık tutmayı öğretmek" deyiminden yola çıkılarak Afrika'lı ailelere kalıcı geçim kaynağı sağlanması hedefleniyor.

İyiliğin yeryüzünde yayılmasını amaç edinen İyilik Derneği, proje kapsamında 12. etap süt keçisi dağıtımını da tamamladı. Çad ve Kamerun'da yapılan dağıtımlarda 499 aileye bin 497 süt keçisi hediye edildi.

Dernek, süt keçilerinin dağıtımı sırasında çekilmiş fotoğrafları da bağışçıya ulaştırıyor.

Kaynak: AA