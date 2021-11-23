Jandarmaya silahlı saldırı: 9'u asker 19 ölü

Sanmatenga eyaletinde jandarma güçlerine yönelik silahlı saldırıda 9'u asker 19 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sanmatenga eyaletinin Foube mevkisinde jandarma güçlerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 9’u asker 19 kişi hayatını kaybetti.

Birçok silahlı grubun faaliyet gösterdiği ülkede, şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmadı.

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde 14 Kasım’da orduyu hedef alan terör saldırısında 32 kişi hayatını kaybetmiş, sonrasında 3 günlük yas ilan edilmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.