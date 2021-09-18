Johannesburg Belediye Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'un Belediye başkanı Jolidee Matongo trafik kazasında hayatını kaybetti.
Afrika 18.09.2021, 23:55 19.09.2021, 00:15
News 24'ün haberinde, 10 Ağustos'ta göreve gelen Matango'nun, akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasında öldüğü bildirildi.
Matango, selefi Geoff Makhubo'nun temmuz ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yeni belediye başkanı olarak atanmıştı.
46 yaşındaki Matongo, öğrencilik yıllarından beri iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinde (ANC) çeşitli görevlerde bulunuyordu.
Matongo, 8 yıl ANC'de Bölgesel İletişim Başkanı olarak görev almıştı.
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