banner39

Johannesburg'da aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor

Güney Afrika'nın en büyük kenti ve ticaret merkezi Johannesburg'da dün geceden beri görülen aşırı yağışlar birçok bölgede su baskınları yaşanmasına sebebiyet veriyor.

Afrika 09.12.2022, 17:28
Johannesburg'da aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor

Johannesburg Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle başta Soweto, Roodeport ve Lenasia bölgeleri olmak üzere birçok bölgede su baskını meydana geldiği ve altyapının ciddi hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, halkın güvenlikleri için şiddetli yağışlar ve su baskınları dinene kadar bu bölgelerden kaçınmaları ve yollarda çok dikkatli sürüş yapmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
#Güney Afrika Cumhuriyeti #Johannesburg #aşırı yağışlar
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?