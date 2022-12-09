Johannesburg'da aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor

Johannesburg Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle başta Soweto, Roodeport ve Lenasia bölgeleri olmak üzere birçok bölgede su baskını meydana geldiği ve altyapının ciddi hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, halkın güvenlikleri için şiddetli yağışlar ve su baskınları dinene kadar bu bölgelerden kaçınmaları ve yollarda çok dikkatli sürüş yapmaları uyarısında bulunuldu.