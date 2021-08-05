Johnson and Johnson aşıları Gambiya'ya ulaştı
Gambiya, DSÖ'nün aşı programı kapsamında ABD firması Johnson and Johnson aşısından 151 bin 200 dozluk kısmı teslim aldı.
Batı Afrika ülkesi Gambiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 151 bin 200 doz teslim aldı.
Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında temin edilen 151 bin 200 doz J&J aşısı başkent Banjul'a ulaştı.
Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh, aşıların, ülkenin Kovid-19 vaka sayıları ve ölümlerin çarpıcı şekilde arttığı bir zamanda geldiğini belirtti.
Kovid-19'un gerçek olduğunu, insanların bunu ciddiye alması gerektiğini söyleyen Samateh, "Pandemiden arkadaşlarımızı ve akrabalarımızı kaybettik. Hepimiz insan olduğumuz için Kovid-19 riski altındayız ve ancak aşılanırsak güvende olabiliriz." dedi.
Samateh, aşıların güvenli ve etkili olduğunu vurguladı.
Gambiya'da şimdiye kadar 8 bin 296 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 227 kişi yaşamını yitirdi.