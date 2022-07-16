Kabileler çatıştı: En az 31 ölü

Güvenlik kaynaklarının açıklamasına göre, Berti ve Hawsa kabileleri arasındaki olaylarda 39 kişi yaralandı, 16 dükkan da ateşe verildi.

Görgü tanıkları, çatışmaların, bu sabah eyaletin başkenti Al-Damazin yakınlarında da devam ettiğini bildirdi.

Bölge sakinlerinden Ahmed Yusuf, onlarca ailenin, çatışmalardan kaçarak şehre girdiğini belirtti.

Hastaneler, olayların ardından acil kan bağışı çağrısı yaptı.

AFP'nin haberine göre, iki grup arasındaki şiddet, Hawsa kabilesinin "toprağa erişimi denetlemek için sivil otorite tesis edilmesi" talebinin Berti kabilesince reddedilmesinin ardından patlak verdi.