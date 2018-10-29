Kabine revizyonu isteyen Gannuşi'ye hükümetten rest

Tunus'ta, hükümetin başındaki Nida Tunus Partisi, Nahda Hareketi Partisi olmaksızın yeni hükümetin kurulması için istişareye hazır olduğunu duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, siyasi büronun, yeni hükümetin kurulması ve Nahda olmaksızın kabine revizyonunun nasıl olacağıyla ilgili ilerlemeci demokratik kesimle istişareye hazır olduğu belirtildi.

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin, cumartesi günü partisinin yıllık toplantısının açılışında yaptığı konuşmanın "tehlikeli olduğu" kaydedilen açıklamada, "Gannuşi'nin söyledikleri, Nahda'nın uygar olmayan yapısından, devlet organlarına el koyma gayretinden ve kabine revizyonu şartlarını dayatarak seçmenin iradesini değiştirmeye çalışmaktan vazgeçmediğini göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gannuşi'nin, Tunus'un diplomatik ilişkilerine müdahalesi kınandı ve bu müdahalenin ülkenin ulusal çıkarlarına zarar verdiği belirtildi.

Meclisteki çoğunluğu kaybetmesine rağmen Nida Tunus halen meclis başkanlığı (Muhammed Nasır) ve başbakanlığı (Yusuf eş-Şahid) elinde bulunduruyor. Bunun yanı sıra ülkenin Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi de partinin kurucusu olma sıfatını taşıyor.

Gannuşi, cumartesi günkü açıklamasında, ulusal koalisyon hükümeti kanalıyla hükümetin performansını artırmak için kısmi kabine revizyonu yapılması çağrısını yinelemişti.

Nahda'nın, Cumhurbaşkanı Sibsi ile ittifakın bozulmasına karşı olduğunu vurgulayan Gannuşi, mevcut krizin aşılması için yeni uzlaşı arayışlarına devam edeceğini söylemişti.

Nida Tunus Partisinin kurucusu Cumhurbaşkanı Sibsi, geçen ay verdiği bir röportajda, Nahda Hareketinin talebi ile aralarındaki ittifakın sonlandığını söylemişti.

Tunus Nahda Hareketi Lideri Gannuşi ve dönemin Nida Tunus Partisi Genel Başkanı Baci Kaid es-Sibsi, Ağustos 2013'te Paris'te bir araya gelerek uzlaşı konusunda anlaşmıştı.

Muhafazakâr İslami tabanı temsil eden Nahda Hareketi ile "laik ve ulusalcı" kesimi temsil eden Nida Tunus Partisinin uzlaşısı, Tunus'un "Arap Baharı" sonrasındaki terör saldırıları ve dış müdahaleye açık çalkantılı döneminde, birçok krizin siyaset ve diyalog yoluyla aşılmasını sağlamıştı.

Tunus'un iki zıt toplumsal kutbunun birlikteliği, ideolojik rekabete rağmen, ülke siyasetine göreceli istikrar getirmiş ve Başbakan Yusuf Şahid liderliğindeki ulusal uzlaşı hükümetinin omurgasını da bu iki parti oluşturmuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 08:53