Kaddafi'nin eşinden Malta mahkemesinin Libya'ya para iadesi kararına itiraz

Al Jazeera’nın aktardığı bilgiye göre, Safiye Ferkaş ve avukatları, temyiz dilekçelerinde Malta mahkemesinin karar için gerekli yetkiye sahip olmadığını savunuyor.

Öte yandan Libya’nın, Valletta Bankası’nı Mutasım Kaddafi’ye hesap açmasından ötürü suçladığı belirtildi.

Malta mahkemesinin geçtiğimiz ay 100 milyon doların Libya’ya iade edilmesine karar verdiği belirtilirken temyiz başvurusuna dair duruşma tarihinin henüz netleşmediği vurgulandı.