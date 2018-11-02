Kaddafi'nin milyarlarını kim zimmete geçirdi ?

Belçika’da milletvekili Georges Gilginet’in gündeme taşıdığı kaybolan 5 milyar euro için zimmet iddiası Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da soruşturulmaya başlandı.

Gilginet, Belçika devlet kanalı RTBF’ye verdiği demeçte BM tarafından hazırlanan raporların Belçika’nın Libya fonlarının dondurulmasına ilişkin BM kararlarına uyulmadığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Gilginet hesaplardaki milyonlarca euronun Libya’daki bilinmeyen isimlere aktarıldığını da sözlerine ekledi. RTPF’de ayrıca adını vermek istemeyen bir kaynağa dayandırılarak, kayıp paraların çok ciddi bir göç krizine sebep olan iç savaşı finanse etmek için kullanıldığı iddiasına da yer verildi. BM raporuna göre, paralar sonrasında bölgenin istikrarsızlaşmasına yol açan silahlı gruplara da gönderildi.

Kaynak: ekomonitor

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 10:43