Kaddafi'nin oğlu Putin'den destek istedi

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi Rus makamlarından 2019'da Libya'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek vermelerini istedi.

Seyfülislam Aralık ayında görüştüğü Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov aracılığıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup gönderdi. Mektupta Rusya'dan siyasi destek istedi. Moskova’nın Libya’daki çeşitli siyasi güçlerle müzakerelerde arabuluculuk yapmasını ve kendisine maddi destek sağlayacağını umuyor.

Libya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2019’un başlarında Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde yapılması planlanıyor.

Rusya sıcak bakıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ve yandaşlarının ülkedeki politik sürecin bir parçası olması gerektiğini belirtti.

Seyfülislam Kaddafi Kimdir?

Saif el-İslam (Seyfülislam) Kaddafi, 1972 yılında Trablus'ta doğdu. Libya ve İsviçre'de okudu. 2000'lerin başında, ülkedeki liberal reformları savundu. İngiltere ile ticaret işbirliğini yeniden sağlamak için müzakerelere katıldı. 2011'de Muammer Kaddafi rejiminin devrilmesinden sonra, Libya Geçici Ulusal Konseyine direnişe öncülük etti, ancak kısa bir süre sonra geçici hükümetin destekçileri tarafından yakalandı. 2015 yılında ölüm cezasına çarptırıldı. Bir yıl sonra serbest bırakıldı.

Mart 2018'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net