Kaddafi'nin veliahdına Libyalıların güveni tam

Libya'da 71 binden fazla kişiye "Seyfülislam Kaddafi'nin devlet başkanı olmasına nasıl bakarsınız?" sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 91,64'ü "evet" dedi.

Oğul Kaddafi, 2011'de ülkeden kaçarken yakalanmış, ardından yargılanıp serbest kalmıştı. 46 yaşındaki Seyfülislam Kaddafi, Arap Baharı'ndan önce babasının veliahtı olarak görülüyordu.

Libya'da geçtiğimiz günlerde internet üzerinden yapılan kapsamlı bir anketten, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin ülkenin başına geçmesi yönünde sonuç çıktı. "Mandela Libya" isimli kuruluş tarafından, aralık ayının ilk haftası başlatılan ve 10 gün süren ankete katılan 71 bin 65 kişinin yüzde 91,64'ü "Seyfülislam başkan olsun" dedi. Oğul Kaddafi'ye karşı çıkanların oranı sadece yüzde 8,36'da kalırken, anketin uluslararası standartlara uygun biçimde ve yalnızca Libyalılar arasında yapıldığı kaydedildi.

"Arap Baharı" ismi verilen sarsıntılı süreçte, 2011 yılında devrilen Muammer Kaddafi, 1969'da askeri darbeyle iktidara gelmişti. Kendi halkı tarafından linç edilerek öldürülen Kaddafi'nin oğullarından Seyfülislam, devrik liderin veliahtı olarak görülüyordu. Seyfülislam Kaddafi, halk ayaklanması sırasında ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanmış, ardından yargılanarak hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Libya'da özellikle ekonomik anlamda "ülkenin patronu" olarak bilinen Seyfülislam Kaddafi'nin, devlet içinde hâlâ ciddi bir destekçi kitlesinin bulunduğu tahmin ediliyor. 46 yaşındaki Oğul Kaddafi, eğitimini İngiltere'de tamamlamıştı.

Kaynak: Mecra