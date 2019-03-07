Kadın vaizler Nijer'de kadın hakları ve doğum kontrolü çağrısında bulunuyor

Malama Ouani isimli kadın vaiz, Güney Nijer'deki müslüman topluluğunda oluşturduğu medrese çalışma gruplarında kadınlara İslam'ı ve aile refahını öğretiyor. Ancak dersleri, aile içi şiddet, aile planlaması ve jinekolog ziyareti dahil, dini çevrelerde nadiren tartışılan birçok konuyu kapsıyor.

Yakın tarihli bir toplantıda, onlarca kadın tozlu bir avluda toplandı, birçok bebek ya da etrafta koşuşturan küçük çocuklar, Ouani'nin o günkü derslerini duymak için merakla bekliyordu.

Vaiz Ouani'nin tartışması gereken bir şey vardı: Nijer'deki bir kız, kendisini döven bir adamla evlendi. Ağır yaralandı ve onun davası gazete manşetlerinde geniş yankı buldu. Vaiz Ouani kadınlara yaptığı konuşmada, bu adamın eylemlerinin yasak olduğunu, İslam'ın, kocaların eşlerinin sağlık, onur ve haklarını korumalarını gerektirdiğini emrettiğini söyledi. "Kadınlar da, dini bir zorunluluk olarak kendi sağlıklarını, saygınlıklarını ve haklarını korumaya çalışmalıdır. Çok sık, toplum kadınların refahını ihmal eder. Her zaman hastaysanız, dini pratiklerinizde ve hayranlıklarınızda tutarlı olmak ister misiniz?” Diye sordu.

Aile planlaması hakkında vaaz vermek

Nijer kadınlar ve kızlar için tehlikeli bir yer olabilir. 2012'de yapılan bir ankete göre, kadınların yüzde 76'sı, dünyada bilinen en yüksek çocuk evlilik oranlarından biri olan 18 yaşından önce evlendi. Ve ortalama bir kadının 7 çocuğu var.

Erken ve sık görülen hamilelikler, kadınların vücutlarına ciddi şekilde etki edebilir. Bu yüzden, sağlık hizmeti eksikliği de var - doğumların yarısından azına kalifiye sağlık personeli katılıyor. Bugün Nijer'deki kadınlar, dünyadaki en kötü anne ölüm oranlarından biriyle karşı karşıya.

Doğum kontrolü, kadınların hamilelikten kaçınmalarını veya ertelemelerini ve vücutlarının doğumlar arasında iyileşmelerini sağlayarak hayat kurtarmaya yardımcı olabilir. Yine de evli beş kadından birinden azı doğum kontrol yöntemini kullanıyor.

Kadın Vaiz Ouani, bunun din hakkındaki yaygın yanlış algılamalar nedeniyle olduğunu söylüyor. Öğrencileri için “ Çoğu kadın İslam'ın aralıklı doğumlardan yana olmadığını düşünüyor, oysa bunun tam tersi” dedi.

Onlara, ailesini ve aralıklı doğum planlamanın, ailelerinin sağlığı için gerekli olan sağlıklarını korumanın bir parçası olduğunu öğretiyor.

İnsan haklarına açılan bir kapı

Ouani, çoğu sağlık personeli erkek olduğu için kadınların sağlık tesislerini ziyaret etmekten utanç duyduklarını bu yüzden, derslerini kızların eğitimine çevirdiğini belirtiyor.

“Kızlarınızın bu kaderi engellemesini istiyorsanız, onları okula bırakın. Jinekolog, ebe veya hemşire olma ihtimalleri daha yüksek olacak. Bilgi arayışı her Müslüman için bir zorunluluktur.” dedi.

2018'de Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), üreme sağlığı ve haklar konusunda farkındalık yaratmaya adanmış olan Ouani gibi kadın vaizlerle birlikte bir kampanya başlattı.

UNFPA'dan Dr. Zalha Assoumana, “Maradi'de bu kampanya sırasında kullanılan 50 okul vardı, her biri 50 ila 100 kişiden oluşuyor” dedi. “Bu kampanya sırasında, bazı yerlerde kursa katılan 200'den fazla katılımcı gördük.”

Vaizler ve UNFPA personeli, kampanyanın başlamasından bu yana kadınların görüşlerini ve davranış değişikliklerini gördü - bazı durumlarda hemen. Bayan Ouani'nin sınıfında, kadınlar sağlık merkezlerini ziyaret etme ve kızlarını okula kaydetme niyetini açıkladılar. Assoumana, “Bazı oturumların sonunda onlara farklı aile planlaması yöntemlerini gösteriyoruz” dedi ve “vaizler bile kız kardeşlerine [doğum kontrol] implantlarını gösterdi.”

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 15:20