Kahire'de YEE'nin atölyesine katılan gençler, Türk eserlerini fotoğraflamak için kulüp kurdu

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahire YEE yaz dönemi sanat atölyeleri kapsamında Temel Fotoğrafçılık Atölyesi 20 öğrencinin katılımıyla düzenlendi.

150’den fazla kişinin başvurduğu atölyede dijital çekim ayar ve teknikleri, kompozisyon ve ışık gibi konularda eğitim verildi.

Atölyede aldıkları fotoğrafçılık eğitiminin ardından Mısırlı gençler, "Kahire YEE Fotoğrafçılık Kulübünü" kurdu.

Öte yandan, atölyenin uygulama kısmında Kahire'nin en önemli turistik bölgelerinden biri olan Moez Caddesi'ne gezi düzenlendi.

Gezide fotoğraf atölyesine katılanlar tarafından çekilen Fatımi ve Osmanlı dönemlerine ait olan medreseler, camiler ve sebillerden oluşan eserlerin fotoğrafları Kahire YEE'de düzenlenen sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Atölyede çekilen 20 fotoğraftan oluşan sergide, katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Öte yandan, Kahire YEE sosyal medya hesaplarında paylaşılan sergi fotoğrafları da binlerce kişiye ulaştı.

Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Yaz döneminde halk dansları, tiyatro, müzik gibi birçok sanat dalında farklı farklı atölyeler düzenledik. Fotoğrafçılık da gitgide gelişen, geniş bir kitle tarafından beğenilen ve ilgi duyulan bir sanat. Fotoğrafçılık atölyemize katılan öğrencilere gerekli eğitim ve ekipman sağlayarak elimizden geldiği kadar destek verdik. Fotoğrafçılık atölyesiyle birlikte katılımcılar bizlere Kahire’deki İslam ve Türk eserlerini çok güzel yansıttılar." ifadelerini kullandı.

Atölye katılımcılarından Rahma Hatim, "Ben aslında biraz çekingen bir insanım fakat fotoğrafçılığı öğrendikten sonra değiştim. Fotoğraf makinesini tuttuğum sürece insanlarla daha sosyal olup rahatlıkla konuşabiliyorum. Eşyalara bakış açılarımız da değişti. Baktığımız her şeyin güzel yönlerini arar olduk. Kahire Yunus Emre Enstitüsüne bu atölyeyi düzenlediği için teşekkür ederim." diye konuştu.

Hadir Abdulhalim de Türkiye’nin doğal güzelliğiyle ve İslam tarzı mimari eserleriyle meşhur olduğunu belirtti.

Yunus Emre Enstitüsü, Kahire'de yıl boyunca düzenlenen sergi ve el sanatları atölye çalışmaları, anma programları, istişare toplantıları, kariyer günleri, çocuk festivalleri, uluslararası festivaller gibi kültür ve sanat faaliyetleriyle Mısır halkıyla kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor.