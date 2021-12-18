Kahire Kulesi Katar bayrağının renklerine büründü

Yerel medyada yer alan haberde iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden bu yana ilk kez Katar bayrağının Kahire Kulesi’ne yansıtıldığı bildirildi.

Haberde Katar’ın Kahire Büyükelçiliği’nin resmi “Twitter” hesabından bayrağın kuleye yansıtıldığı ana dair videonun paylaşıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

Mısır yönetimi, 18 Ocak'ta Katar uçaklarına hava sahasını açmıştı.