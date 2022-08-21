Mısır, İsrail medyasında yer alan, Kahire’nin taraflar arasında arabuluculuk yaptığı dönemde Tel Aviv’in saldırılara devam etmesi nedeniyle iki ülke arasında gergin ilişkiler olduğunu iddia eden haberleri yalanladı.



İsrail medyasında, Kahire ve Tel Aviv arasındaki ilişkilerde ‘büyük bir gerginlik’ olduğu öne sürülerek, Mısır’ın taraflar arasında sükûnet sağlanması için arabuluculuk yaptığı bir dönemde, İsrail’in saldırılarının Kahire’yi öfkelendirdiği ifade edildi.



Söz konusu haberlerde, “İki ülke arasındaki gerilim, ateşkes anlaşmasının imzalanmasından iki gün sonra İsrail’in El Aksa Tugayları lideri İbrahim El Nabulsi’yi hedef alması sonrasında zirveye ulaştı” denildi.



İsminin açıklanmasını istemeyen Mısırlı bir kaynak, Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada, “Şu anda Kahire ve Tel Aviv arasındaki ilişkilerde herhangi bir kriz yok ve İsrail medyasında yazılan her şey doğru değil. Ancak Mısır’ın bu konuda talep ettiği bazı pozisyonlarda, vizyonlarda ve gerekliliklerde tutarsızlıklar olabilir. Bu Kahire’nin Tel Aviv’e ateşkesi bozmaması veya Mescid-i Aksa’da herhangi bir eylemde bulunmaması için baskı yaptığı anlamına gelir” dedi.



Mısırlı yetkili, İbrahim Nabulsi olayının ardından ortamın sakinleştiğini, İsrail’in bu konuda Mısır’ın bakış açısını dinlediğini ve Gazze Şeridi’ndeki sakinliğin ardından herhangi bir kriz olmadığını vurguladı.



İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’da yer alan ve ‘bilgili kaynaklara’ dayandırılan haberde, iki ülke arasındaki ilişkilerde ‘büyük bir gerginlik’ olduğu öne sürüldü.



Kanal 11 ise, İsrail ile Gazze’deki İslami Cihad arasındaki ateşkes görüşmelerinin Kahire ve Tel Aviv arasındaki ilişkilerde gerginliğe yol açtığını bildirdi.



Mısırlı kaynak, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’ün, tarafsızlık ilkesiyle İsrail’in iç işlerine müdahale etmediğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı;



“İsrail hükümeti Mısır kartını kullanmaya çalışıyor. Ancak Kahire, İsrail’deki iç sahneden uzaklaşmaya hevesli. İsrail seçimlerine kadar, Tel Aviv’deki tüm taraflarla tarafsız bir şekilde iş yapmak için alan sağlamaya çalışıyor. İsrail medyasında yer alan haberler, Gazze Şeridi’ndeki çatışmanın sona ermesinin ardından Kahire ve Tel Aviv arasında herhangi bir temas olmamasına dayanıyor. Genel durumda, iki ülke arasında bir kriz yok, ancak Mısır ve İsrail arasında Kahire’nin başlattığı öncelikleri yeniden düzenleme konusunda bir boşluk var.”



Mısır’ın bu ayın başında yürüttüğü arabuluculuk çabalarıyla, Tel Aviv ile İslami Cihad hareketi arasında ateşkes anlaşmasına varıldı ve İsrail’in saldırılarının ardından Gazze Şeridi’ne sükûnet geri döndü.