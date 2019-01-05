Kamerun'a İngilizliği tercih eden Ambozonyalı başbakan atandı

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, 7 Ekim'deki seçimi kazanmasının ardından kurduğu yeni hükümeti cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle duyurdu. Cumhurbaşkanı Biya, 1992'den bu yana başbakan olarak atadığı son 4 isim gibi yeni başbakanı da Anglofon bölgesinden seçerek, eski Cumhurbaşkanlığından Sorumlu Bakan Joseph Dion Ngute'yi bu göreve getirdi.

Ayrıca 60 ismin yer aldığı kabinede 15 bakanı değiştiren Biya, savunma, ekonomi, maliye ve adalet bakanlarına dokunmadı.

Anglofon'un güneybatı bölgesinden olan 64 yaşındaki Ngute, 1997'den Mart 2018'e kadar Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Delegesi olarak ülkesini Cenevre'de temsil ediyordu.

Ngute'nin selefi, 71 yaşındaki Philemon Yang da kuzeybatı bölgesinden geliyordu. Yang, Haziran 2009'dan bu yana başbakanlık görevini sürdürüyordu.

Kamerun'da 7 Ekim'de gerçekleştirilen seçimleri, ülkeyi 36 yıldır yöneten 85 yaşındaki Paul Biya kazanmıştı. Biya, 6 Kasım'da yemin ederek 7. dönem görevine başlamıştı.

Anglofonlar

Kamerun'un Anglofon bölgesindeki (İngilizce konuşulan) ayrılıkçı gruplar, 2 Ekim 2017'de sembolik olarak bağımsızlık ilan etmişti. Ayrılıkçı gruplar, daha önce, Kamerun'un Fransız ve İngilizce konuşulan bölgelerinin birleşmesinin yıldönümü olan 1 Ekim'de "Ambazonya" adını verdikleri devleti kurarak, bağımsızlık ilan edeceklerini söylemişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2019, 10:05