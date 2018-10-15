Kamerun'da Anglofon gerilimi

Kamerun'un Anglofon Güneybatı bölgesinde ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada en az 10 ayrılıkçının öldürüldüğü açıklandı.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, Güneybatı bölgesi yöneticisi Bernard Okalia Bilai, ordunun ayrılıkçılara ait bir kampa baskın düzenlediğini duyurdu.

Baskında çıkan çatışmada en az 10 ayrılıkçının öldürüldüğünü, üçünün de canlı ele geçirildiğini ifade eden Bilai, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini bildirdi.

SEÇİMLERDE GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Kamerun'da 7 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle, Anglofon bölgeleri Güneybatı ve Kuzeybatı'da gerginlik vardı. Seçimde, Anglofon bölgelerinde kurulan sandıkların yüzde 40'ında ayrılıkçı grupların tehditleri nedeniyle halk oy kullanamadı.

Seçimden bu yana çıkan şiddet olaylarında 20'ye yakın sivil, ayrılıkçı ve asker öldü.

ANGLOFON KRİZİ YAŞANIYOR

Kamerun hükümetinin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar 400'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Anglofon, Kamerun’da İngilizce koşulan yerleşim yerlerini tanımlamak için kullanılan bir terim olarak biliniyor. Büyük bölümünde Fransızca konuşulan ülkede, İngilizce konuşan halkın içerisinde ayrılıkçılar bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 17:54