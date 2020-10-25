Kamerun'da bir okula düzenlenen saldırıda en az 8 öğrenci hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) cumartesi günü yapılan açıklamada, "Kamerun'da en az sekiz çocuk silahlı ateş ve bıçaklı saldırılarda öldü. Diğer on iki çocuk yaralandı ve yerel hastanelere götürüldü." denildi.

Açıklamada, saldırının 5 Ekim'de yapılan öğretim yılı başlangıcından bu yana yaşanan en büyük vahşet olduğu belirtildi.

Okul binasının dışında bulunan bir veli, motosikletli saldırganların ayrım yapmadan herkese saldırdığı söyledi. Görgü tanıkları, saldırı sırasında üst katlarda bulunan bazı öğrenciler pencerelerden atlayarak yaralandığını belirtti.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Kaynak: EURNEWS