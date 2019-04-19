Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 9 sivil öldürüldü

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde, terör örgütü Boko Haram mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 9 sivilin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, terör örgütü Boko Haram, Nijerya sınırındaki Uzak Kuzey bölgesindeki Tcharkamari köyüne saldırı düzenledi. Araç ve motosikletlerle köye gelen teröristler evleri ateşe verdi.

Saldırıda 9 köylü hayatını kaybetti, 4'ü ağır yaralandı.

Görgü tanıkları, ölen köylülerin çoğunun yanarak can verdiğini belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.