Kamerun'da bombalı saldırı: Onlarca yaralı var

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki Buea şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Beau şehrinde bulunan fuar alanına ayrılıkçılar bombalı saldırı düzenledi.

El yapımı bombanın kullanıldığı saldırıda, fuar alanında bulunan onlarca kişi yaralandı.

Yaralılar bölge hastanelerinde tedavi altına alındı.

Saldırıyı ayrılıkçı grup Buea'nın Hayalet Savaşçıları (Buea Ghost Fighters) üstlendi.

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.