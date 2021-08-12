Kamerun'da iki yerli halk arasında çatışma çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti
Kuzeyde yer alan Extreme-Nord eyaletinde yerli Choa ve Mousgoum toplulukları arasında çıkan çatışmada 10 kişinin öldüğü aktarıldı.
Afrika 12.08.2021, 09:38
Ulusal basındaki haberlere göre, Logone-Birni bölgesinde yaşayan Mousgoum topluluğu ile Logone et-Chari bölgesinde yaşayan Choa topluluğu arasında arazi sorunları yüzünden çatışma çıktı.
Çatışmada 6'sı Choa, 4'ü Mousgoum topluluğundan 10 kişi yaşamını yitirdi.
Yaralanan çok sayıda kişi de Logone-Birni Hastanesinde tedavi altına alındı.
Genelde arazi problemleri yüzünden sorun yaşayan Mousgoum ve Choa yerli halkları arasında çıkan en son çatışmada 2 kişi ölmüş, birçok kişi yaralanmıştı.
AA
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