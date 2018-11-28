Kamerun'da intihar saldırısı, 29 ölü

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği intihar saldırısında 29 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, kadın intihar saldırgan, sabah erken saatlerde Amchide kentinde üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi.

Olayda 29 kişi yaralandı.

Eylem hazırlığındaki ikinci bir kadın da askerler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Boko Haram'ın uzun süre sonra bölgede intihar saldırısı düzenlediğine dikkat çekildi.

Önemli ticaret geçişi Amchide, Kamerun güvenlik güçleri ile Boko Haram teröristleri arasındaki mücadelenin merkezi olarak biliniyordu. Yoğun mücadelenin ardında ordu, Boko Haram'a ait bir üs bulunan kenti emniyete almış, terör örgütü kentten çekilmişti. Sonrasında neredeyse tümü Amchide'yi terk eden halk kente geri dönmeye başlamıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, 2,6 milyon kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA



Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 16:18