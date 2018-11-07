Kamerun'da kaçırılan çocuklar serbest bırakıldı

Afrika ülkesi Kamerun'da geçtiğimiz günlerde silahlı kişilerce kaçırılan 78 öğrenci ve şoför serbest bırakıldı. Bir öğretmen ve okul müdürünün ise halen rehin tutulduğu bildirildi.

Presbiteryen Kilisesi üyesi Rahip Samuel Fonki, "Tanrıya şükürler olsun, 78 çocuk ve otobüs şoförü serbest bırakıldı. Ancak müdür ile bir öğretmen halen kaçıranların elinde. Dua etmeye devam edelim" şeklinde konuştu.

Kamerun'un güneybatısındaki İngilizce konuşulan Bamenda bölgesinde yer alan Presbiteryen ortaokulundan 78'i çocuk 81 kişi kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı.

Kaynak: Yenişafak