Kamerun’da seçim krizi sonuçlanıyor

Tartışmalara sahne olan Kamerun cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçlarının Pazartesi günü duyurulacağı açıklandı. Açıklamayı Bilgilendirme Bakanı Issa Tchiroma Bakary yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya’nın kazandığı açıklanmıştı.

Ülkedeki dört muhalif aday mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın favori gösterildiği seçimlerin, usülsüzlük yapıldığı gerekçesiyle kısmen ya da tamamen iptalini istemişti.

Seçmenler, Kamerun Seçim Komisyonu'nun (ELECAM) açıkladığı, mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya ile diğer adaylardan Akere Muna, Joshua Osih , Cabril Libii Li Ngue , Serge Espoir Matomba, Maurice Kamto ve Afamwi Njifor, Adamou Ndam Njoya ve Garga Haman Adji arasında seçim yapmıştı.

Muhalif adaylardan Muna, önceki gün yarıştan çekilip Maurice Kamto'ya destek vereceğini açıklamış, adına basılan pusulaların geri çekilmesini istemişti. ELECAM, seçimden önceki son 24 saatte Muna için basılan pusulaların çekilmesinin mümkün olmadığını bildirmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 16:44