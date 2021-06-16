Kamyon nehre uçtu: En az 19 ölü

Zambiya'da yolcu taşıyan bir kamyonun nehre düşmesi sonucu en az 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazanın yaşandığı Mungwi bölgesindeki Emniyet Müdürü Jestus Nsokolo, kamyonun çoğunluğu bölgedeki cep telefonu pazarında çalışan işletmecilerden oluşan 57 yolcuyu taşıdığını belirtti.

Sürücü kaçtı

En az 19 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Nsokolo, kazanın aşırı hız ve yükten ötürü yaşandığını ve sürücünün kaçtığını ifade etti.

Chambeshi Nehri'ne düşen kamyondan çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.