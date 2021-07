Kanalı tıkayan gemi serbest bırakılıyor

Mısırlı yetkililer, karıştığı kaza sonrası Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğini 6 gün boyunca tıkayan The Ever Given isimli konteyner gemisinin sahibi firma yöneticileriyle, ortaya çıkan zararın tazminatı konusunda resmi anlaşma sağladı.

Sigorta şirketi, Süveyş Kanalı Yönetimi (SCA) ve The Ever Given yöneticileri anlaşma sağlandığına dair çıkan haberleri doğrularken, geminin yakın zamanda serbest bırakılacağı kaydedildi.

SCA ve The Ever Given yöneticileri, dev geminin kurtarıldığı 29 Mart tarihinden bu yana birbirlerini suçlayarak tazminat konusunda sorun yaşamıştı.

Geminin sahibi olan firma Shoei Kisen Kaisha Ltd. adına konuşan Londra merkezli hukuk firması Stann Marine Sözcüsü Faz Peermohamed, "Geminin serbest bırakılması için hazırlıklar tamamlanacak ve SCA'nın merkezi İsmailiye'de bir etkinlik düzenlenecek." diye konuştu.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, karaya oturan geminin sahibi olan firma Shoei Kisen Kaisha Ltd.'den kazanın tazmini olarak ilk başta 916 milyon dolar talep etmiş, ancak bu rakam daha sonra 550 milyon dolara düşürülmüştü.

Davaya bakan Mısır mahkemesi, tazminat konusunda iki tarafın anlaşmasına izin vermek için nihai kararını 11 Temmuz'a ertelemişti.

Ne olmuştu?

The Ever Given isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yaptı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkıyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

