Kano'da motosiklet taksiler yasaklandı

Kano Karayolu Trafik Ajansı Halkla İlişkiler Sorumlusu Nabilusi Na'isa, güvenlik sorunları nedeniyle bugünden itibaren şehir içinde motosiklet taksiler olarak bilinen "Adaidaita Sahu"nun kullanımının yasaklandığını belirtti.

Na'isa, şehirde yasağın uygulanması için polis sayısının artırıldığını kaydederek, yasağı delen sürücülerin gözaltına alınacağını ifade etti.

Nabilusi Na'isa, hükümetin halka kolaylık sağlamak için otobüsler temin ettiğini aktardı.

Yaklaşık 14 milyon kişinin yaşadığı Kano'da çok sayıda genç, motosikletli taksilerden geçimini sağlarken, trafikten kurtulmak isteyen halk da hızından ötürü bu tür taksilere rağbet gösteriyor.