Kapıyı üzerine kapattılar, ne yapacağını şaşırdı

15. BRICS Liderler Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, zirvenin gerçekleşeceği ana salona gittiği sırada ev sahibi ülkenin güvenlik ekibi, arkasından kapıyı kapattı.

Çin liderinin ekibini ve korumalarını dışarıda kalırken anlarda Cinping'in şaşkınlığı kameraya yansıdı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde, "BRICS ve Afrika: Karşılıklı Hızlandırılmış Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcı Çok Taraflılık İçin Ortaklık" temasıyla düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde sıra dışı bir olay yaşandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, toplantı yerine gittiği esnada ev sahibi ülkenin güvenlik ekibi, arkasından kapıyı kapatarak Çin liderinin ekibini ve korumalarını dışarıda bıraktı.

ŞAŞKINLIK YAŞADIO anlarda Cinping, ne olduğunu anlamak için defalarca arkasına baktı. Görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Hilarious. South African Security Officers physically stop Chinese Officials from entering BRICS main venue behind Xi Jinping. Forcibly shut the door. Surprised Xi Jinping looks behind several times. pic.twitter.com/f3OmBpCkPE