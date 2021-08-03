Kara Kıta'da 6,8 milyondan fazla insan Kovid-19'a yakalandı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 6 milyon 836 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 172 bin 347'ye çıktı. Vaka sayısı 6 milyon 836 bin 621'e, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 970 bin 618'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar kişinin yaşadığı kıtada virüse karşı tam olarak aşılananların oranı sadece yüzde 1,46.

Nüfusunun yüzde 27'sini aşılayan Fas, Afrika'da en fazla aşı uygulanan ülke oldu.

AA