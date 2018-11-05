Karara rağmen Mursi'ye görüş izni verilmiyor

Mısır'da yargı makamları, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye görüş izni verilmesi yönündeki kararın uygulanmaması nedeniyle soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Mursi'nin savunma heyetinden alınan bilgiye göre, söz konusu talimat, Kahire Ceza Mahkemesi tarafından, kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen davanın duruşması sırasında verildi.

Mahkemenin, önceki duruşmada, Mursi ile davada yargılanan diğer 23 sanığın aileleri ve savunma heyetine ziyaret izni verilmesini kararlaştırdığı ancak bunun uygulanmadığı aktarıldı.

Bugün gerçekleştirilen "Hamas adına casusluk" davasının duruşması ise 25 Kasım tarihine ertelendi.

Savunma heyeti başkanı Abdulmunim Abdulmaksud, 5 Ekim'de yaptığı açıklamada, Mısır makamlarının önümüzdeki günlerde Mursi ile görüşme için izin verdiğini dile getirmiş ancak görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermemişti.

Mursi'ye Temmuz 2013'teki askeri darbeyle tutuklanmasının ardından 4 kez ziyaret imkanı verilmiş oldu. Bu ziyaretlerin ilki 2013'te, ikinci ziyaret de 2017'de gerçekleşmişti.

Ülke tarihinde ilk demokratik serbest seçimlerle ilk kez işbaşına gelen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'de dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA