Katar'dan Nijerya ekonomisine yatırım

Katar'ın Nijerya'nın ekonomisinin gelişmesi için 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını kaydeden Onyeama, "Katar, itibarlı ve stratejik bir ülke. Nijerya'yı ekonomik olarak ve diğer alanlarda ilerletmek için Katar ile iş birliği yapıyor." dedi.

Onyeama, Katar'ın Nijerya'ya yapacağı yatırımın ülkenin ekonomisinin gelişmesinde olumlu etki sağlayacağını kaydetti.

AA