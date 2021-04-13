Katar'dan Nijerya ekonomisine yatırım
Katar, Nijerya ekonomisine 5 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı.
Afrika 13.04.2021, 09:07
Katar'ın Nijerya'nın ekonomisinin gelişmesi için 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını kaydeden Onyeama, "Katar, itibarlı ve stratejik bir ülke. Nijerya'yı ekonomik olarak ve diğer alanlarda ilerletmek için Katar ile iş birliği yapıyor." dedi.
Onyeama, Katar'ın Nijerya'ya yapacağı yatırımın ülkenin ekonomisinin gelişmesinde olumlu etki sağlayacağını kaydetti.
AA
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