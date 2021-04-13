banner39

Katar'dan Nijerya ekonomisine yatırım

Katar, Nijerya ekonomisine 5 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı.

Afrika 13.04.2021, 09:07
Katar'dan Nijerya ekonomisine yatırım

Katar'ın Nijerya'nın ekonomisinin gelişmesi için 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını kaydeden Onyeama, "Katar, itibarlı ve stratejik bir ülke. Nijerya'yı ekonomik olarak ve diğer alanlarda ilerletmek için Katar ile iş birliği yapıyor." dedi.

Onyeama, Katar'ın Nijerya'ya yapacağı yatırımın ülkenin ekonomisinin gelişmesinde olumlu etki sağlayacağını kaydetti.

AA

banner53
#Katar
Yorumlar (0)
13
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak