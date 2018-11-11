Kayboldu denilen Gabon Cumhurbaşkanı'ndan iyi haber geldi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da geçirdiği operasyon sonrası beyninde bulunan ödem nedeniyle suni komaya sokulan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun iyileşmeye başladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ike Ngouoni, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ciddi bir rahatsızlık geçiren Bongo'nun iyileşmeye ve tüm fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığını söyledi.

Sözcü Ngouoni, Cumhurbaşkanının görevlerini yürütmeye devam ettiğini kaydetti.

Diğer yandan Bongo'nun tedavi gördüğü King Faysal Hastanesi yetkilileri, beyninde bulunan bir ödem nedeniyle suni komaya sokulan Bongo'nun perşembe günü uyandırıldığını ve ödem tam temizlenene kadar tedavisinin Riyad'da devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Bongo'nun 15 gün içinde Riyad'dan ayrılacağı ve tedavisini Fas veya Avrupa'da sürdüreceği de belirtiliyor.

- Bongo'nun felç geçirdiği veya öldüğü iddia edilmişti

Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'den bu yana kameralar karşısında yer almayan Bongo'nun sağlık durumu hakkında medyada farklı iddialar yer almıştı.

Uluslararası medya, Bongo'nun Riyad'a varışından kısa süre sonra felç geçirdiğini ileri sürmüştü.

Bongo'nun sağlık durumuna ilişkin iddialar üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ike Ngouoni, cumhurbaşkanının son aylardaki yoğun programı nedeniyle aşırı halsizlik yüzünden Riyad'da hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Bazı medya kuruluşları Bongo'nun Riyad'da öldüğünü, yakınlarının bunu gizlediğini iddia etmiş, İktidar Partisi ise iddiaları yalanlamıştı.

Bongo'nun hastaneye kaldırıldığının açıklanmasından kısa süre sonra hükümetin devamını sağlamak için Anayasa Mahkemesi Başkanı Marie Madeleine Mborantsuo, Cumhurbaşkanlığı Kabine Direktörü Brice Laccruche Alihanga ve Cumhurbaşkanlığı Muhafızları Genel Direktörü ve Bongo'nun üvey kardeşi Albay Frederic Bongo tarafından üçlü bir mekanizma kurulmuştu.

Kaynak: AA