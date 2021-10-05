Kays Said: 'Aldığım kararları desteklemek için sokağa çıktılar'

Tunus Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Kays Said'in hükümeti kurmakla görevli Necla Buden Ramazan ile bir araya geldiği görüntüler yayınlandı.

Said, görüşme esnasında yaptığı açıklamada, "Tunus'ta ve yurt dışında sokaklara yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi çıktı." dedi.

Tunus'un daha önceden görmediği tarihi bir an yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Said, "Egemenlik Tunus halkının, biz kimseye müdahale etmedik, kimsenin de bize müdahale etmesine izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Said ayrıca hükümet kurma çalışmalarına ilişkin, "Kurulacak hükümette fırsatçılara ve onların hırslarına yer olmayacak." ifadelerini kullandı.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Said, başbakanı azletmesinden yaklaşık iki ay sonra 29 Eylül'de kadın akademisyen Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.