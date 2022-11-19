Kays Said ile Emmanuel Macron Cerbe Adası'nda bir araya geldi

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Macron'un zirveye katılmak üzere Cerbe Adası'na geldiği kaydedildi.

Açıklamada, iki lider arasındaki görüşmeye ilişkin, "Tunus ile Fransa arasındaki tarihi dostluk bağları, seçkin işbirliğini devam ettirmek ve ikili ilişkileri geliştirmek için ortak konular ele alındı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve devam ettirilmesi konusundaki kararlılık vurgulandı.

- 18. Frankofon Zirvesi

Uluslararası Frankofon Örgütü'ne üye 88 ülkeden katılımın sağlandığı 18. Frankofon Zirvesi, bugün düzenlenen açılış töreniyle başladı.

"Farklılık İçinde İletişim: Frankofon Bölgesi Kalkınma ve Dayanışma Aracı Olarak Dijital Teknoloji" temasıyla düzenlenen zirveye Uluslararası Frankofon Örgütü'ne üye ülke ve uluslararası kuruluşlardan 89 heyet iştirak ediyor.

İki gün boyunca devam edecek zirvede Frankofon bölgesine ilişkin sorunların ele alınacağı birçok toplantı gerçekleştirilecek.