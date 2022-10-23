"Kays Said'in akıl sağlığı yerinde değil"

Bir radyo programında konuşan Ebbu, eski siyasi müttefiği Said hakkında şöyle dedi:

Kays Said yönetmeye elverişli değildir ve sadece konuşabilir ve teori üretebilir. Tunusluları yanlış yönlendiriyor ve görevi bırakmalı çünkü artık onun düzelme umudu yok.

Eskiden Said'in en büyük destekçilerinden olan Ebbu, cumhurbaşkanı parlamentoyu feshedince karşısında yer almaya başladı.

Bir yılı aşkın süre Said'in sözcülüğünü yaptıktan sonra ocakta "görüş ayrılıklarını" gerekçe göstererek istifa eden Nadya Akaça'nın kamuoyuna sızdırılan ses kayıtları mayıs ayında skandala yol açmıştı. Akaça bu kayıtlarda, "hasta" diye tanımladığı cumhurbaşkanının "bir psikiyatriste ihtiyacı olduğunu" söylüyordu.

Bu arada, 30 civarında sivil toplum örgütü ve insan hakları grubu, Tunus'taki protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddeti eleştirdi. Gösterilerde gözaltına alınan 6 kişinin serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemiz, Tunus halkına umut olmak yerine hukuku tanımamayı tercih eden hükümetin izlediği politikalar nedeniyle kaynama noktasına gelmiştir.

Açıklamada, "ötekileştirmeye, yoksullaşmaya, açlığa, iktidarın halkın kaderini yanlış yönlendirmesine ve devrimin hedeflerinden sapılmasına" karşı dayanışma çağrısı yapıldı.

Eski Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı ve Nahda (Uyanış) hareketi lideri Raşid Gannuşi'nin oğlu Muaz Gannuşi, gösterileri kışkırtan gizli bir grubun üyesi olduğu iddialarını yalanladı.

Gannuşi'yle eski cumhurbaşkanı adayı Yasin Şenufi'nin kardeşi Haykal Şenufi'nin arasında olduğu 4 kişi 20 Ekim'de "güvenlik güçlerine karşı kışkırtıcılıkla" suçlanmıştı.

Said'in iktidara gelişinin üçüncü yıldönümü olan 21 Ekim'de açıklama yapan İzliyorum adlı sivil toplum kuruluşu, cumhurbaşkanından mal varlığını açıklamasını istedi.

Grup, Said'in Tunus Yolsuzlukla Mücadele İdaresi'ni (INLUCC) kapatmasını da eleştirdi.

Uzmanlar, Tunus'ta son haftalarda yükselen protestoların arkasında farklı sebepler olmasına rağmen, gösterilerin büyüyebileceği uyarısı yaptı.

Sosyolog Muhammed Cuveyli, "biriken öfkenin büyük bir olayla birlikte patlayabileceğini" söyledi:

Devlete güven kalmayınca öfke, kin ve nefret artar.

Sosyolog Sebrin Celasi de, zamlar ve ekonomik koşulların yeni gösterilere davetiye çıkardığına dikkat çekti:

Patlamaya yaklaşan ülke 2010'dakine benzer bir devrime daha şahitlik edecek.

Tunus'ta Avrupa'ya gitmek için denize açılan ve hayatını kaybeden 18 göçmenin kimlik tespiti yapılmadan gömülmesi, 24 yaşındaki bir gencin polislerden kaçarken hayatını kaybetmesi, Said'in siyasi yasakları artırması ve uzayan benzin kuyrukları ayrı ayrı protestolara sebep olmuştu. Bazı gösterilerde polisle halk karşı karşıya gelirken, siyasi partiler aralıkta yapılacak seçimleri boykot edeceklerini açıkladı.

Kaynak: Independent Türkçe