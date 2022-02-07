Kays Said'in yüksek yargıya müdahalesine tepkiler büyüyor

Yüksek Yargı Konseyince yapılan açıklamada, “Anayasal ve bağımsız bir kurum olan Konseyin feshi için yasal bir dayanak yok. Kanunlar ve Tunus Anayasası Yüksek Yargı Konseyini feshetme mekanizmasından yoksundur.” ifadelerine yer verildi.

Meclis Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı'nın atmakta ısrarlı olduğu adımın kabul edilmediği ve yargı için yapılacak herhangi bir reformun anayasal kuralları olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı tarafından yargıya yönelik kötüleme kampanyasının takip edildiği belirtilen açıklamada, bunun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Yüksek Yargın Konseyi'nin yanında yer alındığının altı çizildi.

Demokratik Akim, Tekettül ve Cumhuriyet partileri konuya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, söz konusu adımın reddedildiği ifade edildi.

Onur Koalisyonu Partisi de Said'in açıklamasını kınadıklarını duyurdu.

Demokrasi için Tunuslular Koalisyonu da Said'in Tunusluları bölmeye devam ettiğini belirterek Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını kınadı.

Sivil toplum örgütü olarak Said'in 25 Temmuz kararlarına karşı çıkan aydınları bir araya getiren Koalisyon, benzeri görülmemiş bu saldırıya karşı yargının bağımsızlığı konusunda yargıçlara destek vereceklerini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, Said'in, dün İçişleri Bakanlığına yaptığı ziyaret sırasında çekilen görüntülerini paylaşmıştı.

Bakanlıktaki toplantıda geçici bir kararname çıkararak Yüksek Yargı Konseyini feshetme kararı alacağını söyleyen Said, "Şu andan itibaren bu Konsey tarihe karıştığını bilsin. Konsey mevkilerin satıldığı yer haline geldi. Yargıçlar sadakate göre atanıyor. Onların yeri şimdi oturdukları yer değil, sanıkların durduğu yerdir." ifadelerini kullanmıştı.

- Tunus’taki siyasi kriz

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said’in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararların ardından siyaset, ekonomi ve yargı alanında yaşanan krizler artarak devam ediyor.

Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Said, 22 Eylül’de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus Cumhurbaşkanı, 19 Ocak'ta da Yüksek Yargı Konseyi üyelerine tanınan imtiyaz ve maddi yardımları kaldırdığını duyurmuştu. Said'in bu kararı birçok kesim tarafından yönetimin yargıya müdahalesi olarak değerlendirilmişti.