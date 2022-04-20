KDC'de DEAŞ'a operasyon: 5 kişi öldürüldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) terör örgütü DEAŞ'ın Orta Afrika Eyaleti (IS-CAP) olarak bilinen gruba yönelik askeri operasyonda 5 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Afrika 20.04.2022, 10:04
Yerel medyadaki habere göre operasyon, KDC'de konuşlu Kenya Savunma Güçleri tarafından düzenlendi.
Örgütün kalesi olarak bilinen Beni bölgesindeki operasyonda 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
IS-CAP olarak bilinen grup, KDC haricinde Mozambik ve Uganda gibi ülkelerde son 5 yıldır düzenlediği saldırılarla gündeme geliyor.
9
açık
Günün Anketi Tümü