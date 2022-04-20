KDC'de DEAŞ'a operasyon: 5 kişi öldürüldü

Yerel medyadaki habere göre operasyon, KDC'de konuşlu Kenya Savunma Güçleri tarafından düzenlendi.

Örgütün kalesi olarak bilinen Beni bölgesindeki operasyonda 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

IS-CAP olarak bilinen grup, KDC haricinde Mozambik ve Uganda gibi ülkelerde son 5 yıldır düzenlediği saldırılarla gündeme geliyor.