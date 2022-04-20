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KDC'de DEAŞ'a operasyon: 5 kişi öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) terör örgütü DEAŞ'ın Orta Afrika Eyaleti (IS-CAP) olarak bilinen gruba yönelik askeri operasyonda 5 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Afrika 20.04.2022, 10:04
KDC'de DEAŞ'a operasyon: 5 kişi öldürüldü

Yerel medyadaki habere göre operasyon, KDC'de konuşlu Kenya Savunma Güçleri tarafından düzenlendi.

Örgütün kalesi olarak bilinen Beni bölgesindeki operasyonda 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

IS-CAP olarak bilinen grup, KDC haricinde Mozambik ve Uganda gibi ülkelerde son 5 yıldır düzenlediği saldırılarla gündeme geliyor.

#kdc #DEAŞ #operasyon
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