KDC'de heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 11 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Afrika 23.11.2022, 11:43 23.11.2022, 11:51
Ülkenin doğusundaki Güney Kivu bölgesi polis memuru Pecos Menyanga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazartesi günü başlayan şiddetli yağışların bölgede heyelana neden olduğunu belirtti.
Menyanga, heyelanda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişiden ise haber alınamadığını aktardı.
Heyelanda birçok evin kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Menyanga, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.
Ülkenin Kuzey Kivu bölgesinde 22 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 7 kişi, 21 Mayıs'ta yaşanan toprak kaymasında ise 14 kişi hayatını kaybetmişti.
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