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KDC'de heyelan: 9 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 9 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Afrika 30.11.2022, 21:25
KDC'de heyelan: 9 kişi hayatını kaybetti

Ülkenin doğusundaki Güney Kivu bölgesi yetkililerinden Pascal Cinama, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Murambi bölgesinde yaşanan şiddetli yağışların bölgede heyelana neden olduğu bilgisini paylaştı.

Cinama, heyelanda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Heyelanda birçok evin kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Cinama, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

Ülkenin Güney Kivu bölgesinde 21 Kasım'da meydana gelen toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetmişti.

#kongo demokratik cumhuriyeti #heyelan
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