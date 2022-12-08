KDC'de isyancı grup M23, geri çekilme kararı aldı

M23 Sözcüsü Lawrence Kanyuka, yazılı açıklamada, Bunagana ve Kitigoma bölgeleri de dahil KDC'de ele geçirdikleri bölgelerden geri çekileceklerini belirtti.

Kanyuka, M23 olarak barış görüşmelerinde temsil edilmemelerine rağmen geri çekilmeyi kabul ettiklerini ve Doğu Afrika Topluluğu (EAC) bünyesinde KDC'deki barış sürecine destek verdiklerini ifade etti.

M23'ün kararının, ABD ve Kenya'nın uyarı açıklamalarının ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'ye, KDC'deki silahlı gruplara desteği kesme çağrısında bulunmuştu.

KDC’nin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi'nin (M23) Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC'deki isyancı grupların ve hükümetin, Kenya'nın başkenti Nairobi'de başlattığı barış görüşmelerine 6 Aralık'ta diyaloğun sürdürülmesi kararıyla ara verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, KDC sınırlarında çıkarılan bazı değerli madenler, sınır bölgelerindeki isyancılar eliyle komşu ülkelere kaçırılıyor.