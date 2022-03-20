banner39

banner35

KDC'de isyancı saldırısı: 14 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde düzenlenen isyancı saldırısında 7'si çocuk 14 sivil hayatını kaybetti.

Afrika 20.03.2022, 19:57
KDC'de isyancı saldırısı: 14 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda Ituri eyaletinde isyancı grubun saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinin Djugu bölgesinde bağlı Gudha köyüne Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda, 7’si çocuk 14 sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: AA
#kongo demokratik cumhuriyeti #isyancı saldırısı
Yorumlar (0)
6
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?