KDC'de isyancı saldırısı: 14 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda Ituri eyaletinde isyancı grubun saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinin Djugu bölgesinde bağlı Gudha köyüne Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda, 7’si çocuk 14 sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.