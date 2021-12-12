KDC'de rehin tutulan 31 kişi kurtarıldı

KDC ordusunun yazılı açıklamasında, ADF'ye yönelik hava ve kara saldırısı düzenlendiği belirtilerek operasyonda örgütün elindeki 31 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

Operasyonun, insan hakları ve uluslararası hukuk kuralları kapsamında düzenlendiği kaydedildi.

Öte yandan ADF'ye karşı operasyonlar yürüten Uganda ve KDC, savunma ve güvenlik alanında anlaşma imzaladı.

İki ülkenin ADF'ye karşı operasyon başlatması sonrası imzalanan savunma ve güvenlik iş birliği anlaşması kapsamında sınır güvenliğinin sağlanması ve silahlı gruplara karşı operasyon düzenlenmesi planlanıyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı olan doğusu, 20 yıldır bölgede çokça bulunan altın ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Ordunun Aralık 2019'da bölgede başlattığı geniş çaplı askeri operasyonlardan sonra bölgedeki silahlı gruplardan 34'ü Kinşasa yönetimiyle müzakere amacıyla ateşkes ilan etmesine rağmen güvenlik durumu tam olarak normale dönmüş değil.

En büyük silahlı gruplardan Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) ateşkese imza atanlar arasında yer alıyor ancak Mai-Mai Yakutumba gibi büyük grupların ateşkes deklarasyonunu imzalamaması sorun olarak görülüyor.