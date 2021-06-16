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KDC'de uçak düştü

Ulusal basındaki haberlere göre, ticari uçak Kavumu Havaalanından kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü. Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Afrika 16.06.2021, 16:19
KDC'de uçak düştü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde kalkış yaptıktan kısa süre sonra düşen ticari uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ticari uçak Kavumu Havaalanından kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü.

Kazada mürettebattan 2 kişi ile 1 yolcu yaşamını yitirdi.

Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA

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#kongo demokratik cumhuriyeti #uçak
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