KDC'deki çatışmalardan kaçan 11 bin kişi Uganda'ya sığındı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamada, KDC'nin Kuzey Kivu bölgesindeki çatışmaların sivilleri olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 11 bin KDC'linin Uganda'ya sığındığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgedeki çatışmaların yeniden şiddetlendiğine işaret edilen açıklamada, sivillerin gıda ve su gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sınırı geçtikleri kaydedildi.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Saldırılarda 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren M23'ün geçen yıl kasımda tekrar başlayan saldırıları bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC hükümeti, M23'ün Ruanda hükümeti tarafından desteklendiğini iddia etmiş, Ruanda tarafı ise suçlamaları reddetmişti.