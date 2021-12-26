KDC'de intihar saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Beni kentinde restorana yönelik bombalı saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Afrika 26.12.2021, 10:01 26.12.2021, 11:41
Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Beni şehrindeki en işlek caddelerden Nyamwisi Bulvarı üzerinde bulunan bir restorana intihar saldırısı düzenlendi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Noel ayini sonrası restoranın kalabalık olduğu esnada düzenlenen intihar saldırısında, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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