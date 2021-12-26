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KDC'de intihar saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Beni kentinde restorana yönelik bombalı saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Afrika 26.12.2021, 10:01 26.12.2021, 11:41
KDC'de intihar saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Beni şehrindeki en işlek caddelerden Nyamwisi Bulvarı üzerinde bulunan bir restorana intihar saldırısı düzenlendi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Noel ayini sonrası restoranın kalabalık olduğu esnada düzenlenen intihar saldırısında, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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#kongo demokratik cumhuriyeti
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