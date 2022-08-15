Kenya başkanlık seçiminde son durum

Kenya'da yeni devlet başkanını, milletvekillerini, senatörleri ve valileri belirleyecek genel seçimlerde oylar sayılmaya başlandı.

Ülkede yaklaşık olarak 22 milyon seçmen bulunuyor. Tahmini olarak 13.4 milyon kişinin seçimlere katıldığı aktarılıyor.

Kenya haber ajanslarından elde edilen bilgilerde, ön sonuçlara göre, başkanlık seçiminde adaylardan öne çıkan William Ruto'nun şu ana kadar açılan sandıklardan yüzde 49.9 oy oranı sağladığı ifade ediliyor. Sandıklar açıldıkça Ruto'nun oyları düşerken, hiçbir adayın yüzde 50 oranını sağlayamayacağı düşünülüyor.

2013 yılından bu yana Devlet Başkan Yardımcısı olan William Ruto, mal varlığıyla gündemde yerini tutarken "halkın adamı" olarak nitelendiriliyor.

Adaylarda öne çıkanlardan diğer bir isim olan eski başbakan Raila Odinga.

77 yaşındaki Odinga daha önce 4 kez başkanlık koltuğu için yarışmıştı. Odinga genel seçimler öncesi yapılan anketlerde önde götürmüştü.

Odinga'nın ise yüzde 49.4 oy oranı elde ettiği aktarılıyor.

Başkanlık yarışında bir adayın ilk turda yüzde 50+1 barajını geçememesi durumunda seçimin ikinci turuna geçilecek.

Üst düzey Kenyalı bir yetkili yaptığı açıklamada, ülkenin merkez bölgelerinde seçimlere katılımın 2017'deki seçime kıyasla daha düşük seyrettiğini belirtmişti.

Seçilen devlet başkanı ve meclis üyeleri 5 yıl boyunca görev başında olacak.

Kaynak: Mepa News