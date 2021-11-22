Kenya'da aşı olmayanlara yüz yüze devlet hizmeti yok

Kenya Sağlık Sekreteri Mutahi Kagwe, basın mensuplarına, hükümet olarak tüm Kenyalıların sağlığını korumak için Kovid-19 ile mücadelede radikal kararlar aldıklarını duyurdu.

Kagwe, "Ülkedeki herkes 31 Aralık itibariyle Kovid-19 aşı belgelerini göstermediği sürece yüz yüze devlet hizmetlerinden faydalanamayacak." dedi.

Sağlık, eğitim, cezaevi ziyareti ve göçmenlik hizmetlerinin buna dahil olduğuna dikkati çeken Kagwe, aşı olarak sadece toplum sağlığını değil, ülke ekonomisini de korumak istediklerini kaydetti.

Kenya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 255 bine yaklaşırken şimdiye kadar 5 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.