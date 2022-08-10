Kenya'da başkanlık yarışını Ruto az farkla önde götürüyor

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre oy kullanılan 46 bin sandıktan şu ana kadar 6 bini açıldı.

Devlet Başkanı Yardımcısı Willam Ruto, oyların yüzde 51,44'ünü, Raila Odinga ise yüzde 47,93'ünü aldı. Diğer başkan adayları George Wajackoyah oyların yüzde 0,42'sini David Waihiga ise yüzde 0,21'ini aldı.

Kenya Seçim Komisyonu, seçime katılım oranının yüzde 60 dolaylarında olduğunu açıkladı.

Başkan adayının ilk turda oyların yarısından fazlasını alamaması durumunda seçim, ikinci tura kalacak.

Ülkenin yeni başkanı ve meclis üyeleri, 5 yıl boyunca görev başında kalacak.

Seçimleri yaklaşık 18 bin yerel ve uluslararası gözlemci takip ediyor.

Ülkede önceki seçimlerde yaşanan şiddet olaylarının bu seçimde de tekrar etmesinden endişe ediliyor.

2007 seçimi sonrası yaşanan şiddet olaylarında 1000'den fazla kişi ölmüş, yüz binlerce kişi yerlerinden olmuştu.