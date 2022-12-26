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Kenya'da Eş-Şebab'ın düzenlendiği değerlendirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Somali sınırındaki Lamu bölgesinde bulunan köye terör örgütü Eş-Şebab üyelerince düzenlendiği tahmin edilen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Afrika 26.12.2022, 13:12
Kenya'da Eş-Şebab'ın düzenlendiği değerlendirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Kenya NTV televizyonunun haberine göre, Lamu'daki Taa köyüne giren silahlı saldırganlar, evleri ateşe verdi ve 2 kişiyi öldürdü.

Eş-Şebab üyesi olduğu tahmin edilen saldırganlar, polis tarafından püskürtüldü.

Bölge Emniyet Müdürü John Elungata, Boni Ormanı'na kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldığını belirtti.

Silahlı saldırganlar, Garissa bölgesinde geçen hafta da bir polis aracını hedef almıştı.

#kenya #silahlı saldırı
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